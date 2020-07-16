Лжеполицейский пытался вынести алкоголь в штанах из магазина в Балашихе

В Балашихе мужчина, назвавший себя «начальником ППС», попытался вынести алкоголь из магазина не заплатив. Его остановила продавщица, а в полиции сказали, что никакого отношения к органам мужчина не имеет.

«В ходе проверки установлено, что мужчина не имеет отношения к органам внутренних дел и форменное обмундирование приобрел в одном из специализированных магазинов Москвы», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Воришкой оказался гражданин ближнего зарубежья 1986 года рождения. Парень пытался вынести две бутылки алкоголя в штанах. При этом он был в форме сотрудника полиции и называл себя «начальником ППС».

Продавщица магазина заметила, что мужчина что-то прячет. Тогда лжеполицейский начал вытаскивать алкоголь из брюк и попросил кассира пробить товар. Женщина сказала, что сначала ей нужно снять на видео вора, однако тот явно не был этому рад. Мужчина ответил, что он пьян и не хочет чтобы его снимали. «Начальник ППС» решил вырвать смартфон из рук кассира. Теперь правонарушителю грози наказание.

В Уфе вору удалось вывезти банкомат с 2,5 миллиона рублей. Сначала мужчина прикинулся, что ремонтирует аппарат, а потом вывез его на тележке.