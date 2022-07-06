Лжеполицейский получил 16 лет колонии за убийство в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону перед судом предстал мужчина, которого обвинили в убийстве пенсионера. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло 19 марта 2021 года в селе Кошкино. Обвиняемый напал на местного жителя, который получил в этот день пенсию. Он пришел к пенсионеру, представился полицейским, а затем попал к нему домой.

Мужчина набросился на пострадавшего, начал избивать его и требовать деньги. После того, как пенсионер отказался отдавать ему деньги, нападавший убил его. Он нашел 16 тысяч рублей и убежал.

Кроме того, стало известно, что в 2020 году обвиняемый украл деньги со счета пожилой женщины. По этим двум делам были возбуждены уголовные дела. Следующие 16 лет мужчина проведет за решеткой.