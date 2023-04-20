Общество 20 апреля 2023, 12:09 Лжеюристы из Петербурга обманули двух женщин почти на 1,5 миллиона рублей

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух мошенников 55 и 67 лет, которые обманным путем забрали у женщин более 1,4 миллиона рублей. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, лжеюристы пообещали своим жертвам помочь решить финансовые вопросы, заключив договора с юридической фирмой. Когда женщины взяли кредиты и передали их лжеюристам, мужчины тут же исчезли.

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По факту мошенничества заведено уголовное дело. Полиция изъяла деньги и банковские карты у подозреваемых.