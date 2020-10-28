Лжебанкиры стали в три раза чаще донимать россиян в пандемию

По его словам, две трети телефонных мошенников используют популярный метод социальной инженерии. Злоумышленники манипулируют страхами людей за собственные деньги и желанием легкой наживы.

«То есть каждый человек у нас жаден от природы. У кого-то это больше проявляются, у кого-то — меньше, к сожалению, злоумышленники этим пользуются», — заявил Сычев на V Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что вернуть украденные мошенниками со счета деньги можно, но для этого нужно действовать быстро. Чтобы банк возместил похищенную сумму, необходимо сообщить о случившемся в первые сутки. Нужно заблокировать карту и написать заявление в полицию.