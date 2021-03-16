Лже-минера осудили в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстал мужчина, который сообщил заведомо ложную информацию о том, что его дом заминирован. Подробностями поделились «Невские новости».

По данным издания, в конце марта 2020 года пьяный мужчина вызвал правоохранителей, соврав о минировании дома. Отмечается, что в прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности за различные преступления, но отпустили условно-досрочно. За сообщение о ложном минировании суд приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.