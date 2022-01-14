Лже-брокеры обманули мужчину из Приморья на 1,5 млн руб

В Приморском крае мошенники обманывают граждан, предлагая заработать на бирже. Житель Владивостока доверил лже-брокерам почти полтора миллиона рублей.

Издание zr.media сообщило, что мужчина решил заработать на инвестициях в ценные бумаги. Он нашел сайт инвестиционной компании, после чего прошел процедуру регистрации. Затем ему позвонил мужчина, который представился финансовым специалистом и убедил перевести средства на незнакомый ему лицевой счет. Пострадавший перевел полмиллиона рублей. После поступило еще два звонка от злоумышленника. Мужчину убедили перевести на счета еще дополнительные средства.

Через какое-то время мужчина узнал, что все сделки заблокированы, и он не может вывести свои деньги.

По факту мошенничества в особо крупном размере правоохранители завели уголовное дело.