Общество 27 декабря 2022, 15:17 Лыжная трасса откроется в горнолыжном комплексе на Воробьевых горах

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Новая лыжная трасса в скором времени появится в столичном горнолыжном комплексе на Воробьевых горах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Москве 24».

По словам градоначальника, благодаря строительству новых лыжных трасс Москва может стать хорошим местом для проведения международных соревнований.

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Собянин подчеркнул, что горнолыжный комплекс оборудован всем необходимым для горнолыжников и сноубордистов. Также там имеются пункты проката и зоны для отдыха спортсменов.

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