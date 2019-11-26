  • Лысый Киркоров взбудоражил интернет

    26 ноября 2019, 18:56

    Александр Кушак

    Фотография лысого поп-короля повергла в шок поклонников его творчества, сообщило РИА ФАН.

    Фотограф Владимир Широков опубликовал фотографию, на которой Филипп Бедросович предстал без своей шевелюры, а также без ухоженной бороды и усов.

    Певец запечатлен на черно-белом снимке в задумчивом образе. В инстаграм, где появилась фотография, тут же посыпались комментарии.

    Одни иронично заявляли, что, видимо, певец обычно в парике, другие нашли сходство с Константином Райкиным.

    Самые внимательные пользователи обратили внимание на след от обручального кольца на пальце артиста. В сети после этого открытия предположили, что фотографии были сделаны давно и просто не публиковались.