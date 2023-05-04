Общество 04 мая 2023, 21:28 «Лужа крови» в качестве воспитания. Москвич удивил полицию «Мослента»: москвич вызвал полицию, увидев «лужу крови» на полу РИА «Новости»

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Житель столицы обнаружил в квартире «лужу крови» и вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место правоохранители были крайне удивлены, об этом сообщила «Мослента» в Telegram-канале.

Мужчина пришел домой вечером в нетрезвом состоянии, наутро он не помнил, что случилось ночью. Обнаружив поутру лужу крови около туалета, москвич вызвал полицию.

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Правоохранители установили, что «лужей крови» оказался пролитый с вечера томатный сок. Мать не стала убирать пятно за пьяным сыном, надеясь, что утром он на трезвую голову вымоет пол сам.

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