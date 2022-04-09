Lush закроет треть магазинов и уволит 200 сотрудников в России
Косметическая сеть Lush закроет треть магазинов и уволит 200 сотрудников в России
Владелец косметической сети Lush в России Дмитрий Азаров рассказал Forbes, что после приостановки поставок продукции в страну ему придется закрыть 17 из 48 магазинов и уволить 200 из 500 сотрудников. Необходимость увольнений Азаров назвал «самой большой катастрофой».
По словам Азарова, поставок продукции в РФ хватит на три месяца.
«Если поставки не возобновятся, это означает конец бизнеса», — отметил владелец компании.
Он считает, что уволенным сотрудникам будет сложно трудоустроиться в текущей ситуации.
Головной офис Lush расположен в Великобритании. О приостановке поставок в РФ и прекращении онлайн-продаж в России косметическая компания сообщила 10 марта.
Работу в РФ также приостановили американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder, французские Chanel, Sephora и Hermès.
Бутики Chanel отказались продавать товары российским гражданам. В магазинах компании в Дубае российских покупателей заставляли подписывать специальную бумагу, подтверждающую, что они не живут в России и не собираются носить вещи бренда на ее территории.