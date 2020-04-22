Лунгин: весь сегодняшний катастрофизм смешон
«Весь сегодняшний катастрофизм смешон. Проходили через гражданские войны, тифы, ГУЛАГи. Жизнь все равно была та же. Она как река, повинуется внутреннему течению. Это все равно, что спросить: скажите, а Волга так же будет течь после коронавируса? — Так же!» — обозначил Лунгин.
По его мнению, самоизоляция — это приятное время, так как появляется возможность что-то прочитать или увидеть то, о чем давно мечтал. Это время, когда ты принадлежишь сам себе.
Лунгин заметил, что его друзья в самоизоляции смотрят картины шведского режиссера Ингмара Бергмана, на которого никогда нет времени. Сам Лунгин решил пересмотреть первый фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», так как порядком подзабыл его.
«Вы знаете, я абсолютно уверен, что ничего в мире не изменилось. Пришла болезнь, ну и что? Всегда говорят какие-то безумные вещи. Все это носит декларативно-романтический характер», — заметил собеседник информагентства.