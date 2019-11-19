«Луна была в активной фазе». Историка-убийцу Соколова повторно проверят психиатры

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ в Санкт-Петербурге, назначат дополнительную психиатрическую экспертизу. Ее проведут в конце этой недели.

Адвокат ученого Александр Почуев рассказал журналистам, что Соколов попытался совершить самоубийство в перерыве между следственными действиями. Он также объявил, что защита настаивает на невиновности преподавателя. Адвокаты допускают, что Соколов оговорил себя, признавшись в убийстве.

«Луна была в активной фазе, было три дня до полнолуния. Это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении совершаются именно в это время», — сказал Почуев и оценил психологическое состояние своего подзащитного как нестабильное.

Он также подчеркнул, что это лишь одна из множества версий происшествия по мнению защиты. Адвокат отметил, что их больше десятка «начиная от банального убийства, как это представлено в прессе, заканчивая какими-то мистическими версиями».

Почуев уточнил, что не уверен в виновности Соколова.

«Защита считает, что пока не вынесен приговор, человек является невиновным, и у защиты тоже есть сомнения в его виновности. В прессе, в общественности, это выглядит вполне однозначно — человек себя признал преступником. Но это еще не значит, что он преступник», — рассказал он.

Почуев рассказал, что сейчас Соколов находится в СИЗО. Он содержится в четырехместной камере вместе с другим заключенным, которого обвиняют по ненасильственной статье.

«В одиночной камере его содержать, наверное, кощунственно, потому что пока он не должен быть лишен человеческого общения», — пояснил адвокат обвиняемого.

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63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отчлененные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Оказалось, что ноги своей жертвы он уже успел сбросить в Мойку, остальные части тела нашли в его квартире неподалеку.

15 ноября Соколов участвовал в следственном эксперименте, в ходе которого должен был показать, как убил и расчленил девушку. Для эксперимента с историка сняли наручники, и, улучив момент, он попытался покончить с собой, но его остановили следователи.