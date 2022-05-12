«Лукойл» заявил о покупке российской «дочки» Shell

«Лукойл» покупает дочернее предприятие британско-нидерландской нефтегазовой группы Shell, которое владеет сетью автозаправочных станций и заводом смазочных материалов в России. Информацию о сделке подтвердили в российской компании.

В пресс-службе уточнили, что «Лукойл» подписал соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-й доли в ООО «Шелл Нефть», которая занимается розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, сообщил «Прайм».

Сделку завершат после одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Shell в начале марта объявила о том, что прекращает совместные с РФ проекты и закрывает сеть своих АЗС на территории страны. В начале мая источники Forbes сообщили, что сеть заправок может купить «Лукойл». По их словам, Shell была готова на сделку при условии, что у сотрудников АЗС до конца года будет прежняя зарплата.

У Shеll есть порядка 370 заправок в 28 российских городах, часть АЗС работает по франшизе.