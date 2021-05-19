«Лукойл» попал под проверку Росприроднадзора из-за разлива нефти в Коми

Росприроднадзор организовал проверку ООО «Лукойл-Коми» из-за разлива нефти на нефтесборном коллекторе Ошского месторождения. В результате аварии разлилось порядка 100 тонн нефтесодержащей жидкости. Об этом глава ведомства Светлана Радионова сообщила РИА «Новости».

Авария произошла 11 мая из-за разгерметизации трубопровода, который находился в 300 метрах от береговой линии реки Колвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 246 УК «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

17 мая компания «Лукойл» заявила об устранении поломки. Представители компании подчеркнули, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Радионова подтвердила информацию о том, что авария не представляет угрозы для местных жителей и водоемов. Она отметила, что в реку попало порядка девяти тонн нефтепродуктов, а на почву — около 100 тонн.

«С сегодняшнего дня начата внеплановая проверка, сегодня туда вылетела замруководителя службы Светлана Жулина, работает территориальное управление. Боны стоят, развернута техника, большое количество людей», — отметила глава ведомства.

Радионова подчеркнула важность бережного отношения к природе. Она посоветовала компаниям вложить деньги в свою инфраструктуру. По ее словам, это поможет организациям избежать штрафов и ущербов.

Глава заметила, что природа Арктики очень хрупка и на ее восстановление может понадобиться много времени. Она считает, что для полного очищения понадобится несколько недель.