Лукашенко заявил, что не хочет диалога с «бесчинствующими молодчиками с улиц»

Александр Лукашенко на очередном совещании в Минске заявил о готовности обсуждать с трудовыми коллективами изменения в Конституции. При этом президент Белоруссии отметил, что слушать будет только «вменяемых» представителей оппозиции.

Белорусский президент подчеркнул, что изменения в Конституцию в первую очередь намерен обсуждать со студенческими и трудовыми коллективами, сообщает БелТА.

Что касается разборок на улице, то на это у Лукашенко принципиальная позиция: «Под давлением улиц никакого диалога в Белоруссии не будет». Политик уверен, что «бесчинствующие молодчики» с улиц на самом деле диалога с властью не хотят.

Особое внимание Лукашенко обратил именно на студенческие коллективы. По его мнению, студентов специально настраивают на беспорядки на улицах. Поэтому белорусский президент поручил довести до руководителей вузов всю необходимую на этот счет информацию.

Также Александр Лукашенко отметил, что для студентов действует отсрочка от армии. И если кто-то учиться не хочет, то пусть лучше идет защищать Родину, считает политик.