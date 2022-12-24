Общество 24 декабря 2022, 17:56 Лукашенко вручил главе Роскосмоса хлеб и любимое сало Шойгу Президент Белоруссии Лукашенко подарил главе Роскосмоса особый хлеб и любимое сало Шойгу РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко презентовал гендиректору Роскосмоса Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало. Подарки политик вручил во время визита в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, сообщило РИА «Новости».

«Это любимое сало Шойгу», — отметил Лукашенко.

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Отдельно он рассказал о том, как создавали хлеб, который он вручил Борисову. По словам президента Белоруссии, однажды во время заграничной командировки ему и членам делегации республики тоже подарили выпечку.

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Однако эксперты заявили, что в продукте содержится очень много вкусовых добавок, и не рекомендовали есть. Тогда Лукашенко попросил местных пекарей создать нечто подобное, но натуральное.

«Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — сказал Лукашенко, вручая подарок главе Роскосмоса.

В настоящее время в ЦПК проходят подготовку кандидатки на полет в космос от Белоруссии. Имена победителя отбора и дублера назовут после Нового года.