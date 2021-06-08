Лукашенко ужесточил уголовный кодекс для борьбы с оппозицией

Президент Белоруссии ужесточил уголовный кодекс, введя новые статьи, касающиеся борьбы с экстремизмом и реабилитацией нацизма, нарушениями на массовых мероприятиях. Законы вступят в силу через три месяца.

Всего в уголовном кодексе пересмотрены санкции около 70 составов преступлений. Помимо новых статей, их кодекса удалены 10 старых из-за их малой востребованности на практике, сообщили на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Одним из изменений стало установление ответственности не только за руководство и создание экстремистских формирований, но и участии в экстремистских формированиях, склонении к экстремистской деятельности, подготовке и обучении экстремистской деятельности, а также ее финансировании. Максимальное наказание до восьми лет лишения свободы. За неоднократное нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия — до трех лет колонии.

Согласно обновленному уголовному кодексу, ответственность будут нести владельцы интернет-ресурса за распространение запрещенной информации в течение года после привлечения к административной ответственности, за незаконный сбор и распространение персональных данных, несоблюдение требований по их защите. До пяти лет тюрьмы Белоруссии теперь могут дать за разглашении информации о частной жизни, персональных данных в отношении лица в связи с его служебными обязанностями, выполнением общественного долга. Ужесточили ответственность за убийство сотрудника милиции, сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие, либо угрозу его применения в отношении таких лиц, а также судей, публичное оскорбление представителя власти или его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей.

До четырех лет лишения свободы житель Белоруссии может получить за за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики, совершенные неоднократно. Усилена ответственность за незаконный сбор, получение сведений и их распространение, которые составляют государственные секреты, без цели измены государства или шпионажа.