Лукашенко рассказал украинцам, чей Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями украинских СМИ оценил шансы возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. По мнению белорусского лидера, это невозможно.

Отвечая на вопрос украинской журналистки — вернет ли Россия Украине Крым — Лукашенко заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда». — подчеркнул белорусский лидер.

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Во встрече с главой Белоруссии приняли участие сотрудники украинских информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», а также телеканалов «Украина», «112 Украина», «1+1» и газеты «Правительственный курьер». Лукашенко в ходе разговора с представителями прессы подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими историческими, духовными, семейными корнями, что не имеют права потерять это единство, сообщил сайт белорусского агентства «БЕЛТА».

«Здесь вы представляете не только средства массовой информации, но и весь народ Украины. И для нас эта встреча — возможность честного и откровенного диалога», — подчеркнул президент Белоруссии, открывая встречу с журналистами.