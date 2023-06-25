Общество 25 июня 2023, 18:44 Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным после срыва мятежа Пригожина БелТА: президент Белоруссии Лукашенко снова провел телефонные переговоры с Путиным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телефонные переговоры утром в воскресенье, 25 июня, провел президент Белоруссии Александр Лукашенко с лидером России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы союзной республики сообщило БелТА.

Подробностей беседы агентство не привело. Но разговор состоялся после того, как Лукашенко передал устроившему мятеж предпринимателю Евгению Пригожину гарантии Кремля о невозбуждении уголовного дела и свободной возможности уехать в Белоруссию.

Реклама

Во второй половине дня Лукашенко провел переговоры с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с которым обсудил международную обстановку, ситуацию в регионе и отношения между двумя странами.