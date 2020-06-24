Лукашенко прослезился во время разговора с ветераном

На кадрах видно, что Лукашенко о чем-то разговаривал с ветераном и в какой-то момент вытер глаза платком. По всей видимости, президент не смог сдержать эмоций, поскольку говорил о чем-то важном и значимом.

Кроме белорусского лидера на парад Победы в Москву приехали и главы других государств, в частности президенты Сербии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.

Несмотря на приезд в Москву, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в параде Победы. Виновата коронавирусная инфекция, которую выявили у сотрудника президентского аппарата и охранника, которые прибыли в российскую столицу вместе с Жээнбековым.

«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — пояснили на официальном сайте киргизского президента.