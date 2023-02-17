Общество 17 февраля 2023, 11:57 Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным Президент Белоруссии Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Фото встречи политика у трапа самолета опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

О новых переговорах Путин и Лукашенко договорились во время телефонной беседы 5 февраля, уточнило БелТА. Тогда в ходе разговора они затронули взаимодействие в экономической сфере, вопросы безопасности. Кроме того, речь шла о дальнейшем развитии связей в рамках Союзного государства.

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На сегодняшних переговорах в Москве лидеры стран вернутся к ряду тем и обсудят другие актуальные вопросы.

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Накануне, 16 февраля, Лукашенко заявил журналистам, что обсудит с Путиным, в частности, заседание Высшего государственного совета, сообщало РИА «Новости».

«Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Белоруссии и России выполняют поставленные нами задачи», — пояснил он.