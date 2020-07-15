Лукашенко пригласил западных наблюдателей посмотреть на выборы в Белоруссии

Также Лукашенко попросил Запад не указывать, как нужно жить Белоруссии.

«Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы сами знаем, как жить», — заявил президент Белоруссии.

Также Лукашенко добавил, что западные критики часто оценивают происходящее в Белоруссии с позиции двойных стандартов. По его словам, партнеры из Европы и Америки указывают на столкновения в Белоруссии, но почему-то забывают о протестах в США и «желтых жилетах» во Франции.

Ранее стало известно, что белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вызвал Александр Лукашенко на ринг за использование нецензурных выражений. Он предложил президенту либо извиниться за свои слова, либо выйти с ним на дуэль