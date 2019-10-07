«Ремень иногда тоже полезен для ребенка». Лукашенко поделился секретами воспитания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против наказания детей. Но иногда, по мнению главы государства, этого не получается избежать. Законы о насилии в семье против детей — это, по мнению Лукашенко, «дурь» с Запада.

«Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», — сказал белорусский лидер, обсуждая изменения в законодательстве в части насилия в отношении детей в семьях. Слова президента привел официальный сайт главы государства.

По мнению Лукашенко, противодействие насилию в семье — это модная формулировка на Западе. Не следует копировать западные стандарты, уверен президент.

«У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье», — добавил глава государства.

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По его словам, наказаний в семье не всегда удается избежать. Впрочем, всегда нужно исходить из сложившейся ситуации.

«Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал», — признался Лукашенко.

Поделился Лукашенко и личными подходами к воспитанию детей. По его словам, сыновья предпочитают отца не расстраивать: президент все-таки.

«Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить. Думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде „распальцованными“ не видите. А если видите — скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую», — заверил Лукашенко.