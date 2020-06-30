Лукашенко оконфузил Мединского при Путине. Видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Ржевского мемориала советскому солдату задал вопрос помощнику российского лидера Владимиру Мединскому. Беседа проходила при Владимире Путине.

Видео разговора выложила в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

«Слушай, ну ты историю знаешь, а вот первый бой в какой день начался здесь, под Ржевом?» — спросил белорусский лидер.

Мединский, чуть озадачившись, рассказал, что «мы оставили Ржев практически без боя, за один день, осенью 1941 года».

«Когда началось контрнаступление под Москвой, потом уже, как бы так, честно говоря, нахрапом, мы попытались как можно больше…» — добавил помощник Путина.

На этом моменте некий мужчина положил руку на плечо Мединскому, сообщив, что бои подо Ржевом начались в октябре 1941 года.

Сегодня Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату в Тверской области. Инициаторами возведения монумента стали ветераны ВОВ. Центром комплекса стала 25-метровая фигура солдата из бронзы.