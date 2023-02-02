Общество 02 февраля 2023, 18:22 Лукашенко назвал Московский патриархат РПЦ оплотом христианских традиций Лукашенко: Московский патриархат РПЦ стал оплотом христианских традиций и культуры РИА «Новости»

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Московский патриархат стал оплотом христианских традиций и культуры славянских народов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Роль РПЦ он отметил в обращении к патриарху Кириллу по случаю 14-й годовщины интронизации, сообщил ТАСС.

«Ваше многолетнее служение предстоятелем Русской православной церкви является наглядным примером безграничного духовного достоинства», — подчеркнул Лукашенко.

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Политик указал на самоотдачу патриарха Кирилла, его миротворческие инициативы и молитвы о милосердии и любви к ближнему. Все это, по словам президента Белоруссии, консолидирует общество, дарит надежду людям, а также помогает гармонизировать межконфессиональные и межрелигиозные контакты.

Отдельно Лукашенко отметил вклад предстоятеля РПЦ в укрепление и развитие отношений России и Белоруссии.

«Вас всегда ждут и очень ценят на братской белорусской земле», — подчеркнул он.