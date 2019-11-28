Лука Сафронов рассказал о травле после инцидента в туалете самолета

При этом ранее Лука Сафронов-Затравкин говорил, что собирается подать в суд на человека, который снял и опубликовал соответствующее видео в Сети.

Сын Никаса Сафронова застрял в туалетной кабинке самолета. Видео Подробнее

«Очень сложно определить компенсацию морального ущерба, так как, помимо того, что он нанес мне моральный вред, так еще и тысячи людей, которые просто ненавидят полных, высказывают мне гадости в интернете», — сказал пианист.

Как отметил Сафронов-Затравкин, сейчас он находится под огромным прессингом. Он добавил, что никогда не слышал столько негатива в свой адрес.

«И я поражен, что люди могут так ненавидеть», — сказал молодой человек.

Накануне в Сети появился ролик, на котором видно, как музыкант застрял в туалете на борту самолета, следовавшего из Казани в Москву. Выбраться помогли бортпроводники, которые, по словам Сафронова-Затравкина, сработали профессионально.