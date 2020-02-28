Лук и сало назвали лучшим лекарством от коронавируса на Украине. Горилка не в списке

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — сказал Данилов.

Глава СНБО отдельно добавил, что горилка — это не лекарство. Как заметила ведущая ток-шоу, врачи, которые находились во время программы в студии, от этих слов чиновника «аж подпрыгнули».

Данилов добавил, что государство должно установить контроль за реализацией всех лекарств. Путь любой упаковки нужно сделать легко понятным, начиная от отгрузки от производителя и заканчивая последним аптечным складом.

«Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление совершенно безумное. Потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», — подчеркнул Данилов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее доложил, что на Украине по состоянию на 28 февраля не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19. Сейчас на исследование отправлены новые образцы. Они поступили вечером 28 февраля.