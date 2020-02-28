    28 февраля 2020, 18:41

    Лук и сало назвали лучшим лекарством от коронавируса на Украине. Горилка не в списке

    Алексей Сахаров

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал лучшие лекарства от коронавируса. В украинских реалиях это лук, сало и чеснок. Такое заявление чиновник сделал в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
    Лук и сало назвали лучшим лекарством от коронавируса на Украине. Горилка не в списке

    «Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — сказал Данилов.

    Глава СНБО отдельно добавил, что горилка — это не лекарство. Как заметила ведущая ток-шоу, врачи, которые находились во время программы в студии, от этих слов чиновника «аж подпрыгнули».

    Данилов добавил, что государство должно установить контроль за реализацией всех лекарств. Путь любой упаковки нужно сделать легко понятным, начиная от отгрузки от производителя и заканчивая последним аптечным складом.

    «Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление совершенно безумное. Потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», — подчеркнул Данилов.

    Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее доложил, что на Украине по состоянию на 28 февраля не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19. Сейчас на исследование отправлены новые образцы. Они поступили вечером 28 февраля.