Луговой скептически отнесся к идее снять сериал об отравлении Литвиненко
Депутат Госдумы Андрей Луговой обсудил с «Политикой Сегодня» планы британского телеканала ITV снять сериал об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко.
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По данным издания, британские правоохранители уже 13 лет бездоказательно подозревают Лугового в отравлении Литвиненко.
«Я готов выступить кастинг-режиссером на этом мероприятии, даже учитывая, что среди героев будет мой прототип, мой образ», — признался парламентарий.
Он усомнился, что в предстоящем сериале покажут правду, поскольку она известна лишь спецслужбам Соединенного Королевства. По мнению депутата, дела последних лет, в частности история с отравлением Скрипалей, это наглядно демонстрируют.