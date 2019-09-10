Луговой скептически отнесся к идее снять сериал об отравлении Литвиненко

Шпионский сюжет или неприкрытая пропаганда. Кому нужен фильм об отравленном полковнике Литвиненко? Подробнее

По данным издания, британские правоохранители уже 13 лет бездоказательно подозревают Лугового в отравлении Литвиненко.

«Я готов выступить кастинг-режиссером на этом мероприятии, даже учитывая, что среди героев будет мой прототип, мой образ», — признался парламентарий.

Он усомнился, что в предстоящем сериале покажут правду, поскольку она известна лишь спецслужбам Соединенного Королевства. По мнению депутата, дела последних лет, в частности история с отравлением Скрипалей, это наглядно демонстрируют.