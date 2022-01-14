Лучшим журналистам Москвы вручили награды

Церемония награждения лучших журналистов прошла в Москве. Ее приурочили ко Дню российской печати, передала «Вечерняя Москва».

Премии журналистам вручал мэр Москвы Сергей Собянин. Мероприятие прошло в Белом зале столичной мэрии.

Всего награды получили 15 московских журналистов из разных изданий. Среди них оказалась Юлия Тарапата, заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть» редакции газеты «Вечерняя Москва». Она получила награду за журналистские материалы о жизни города и москвичей в период действия режима повышенной готовности, установленного в связи с пандемией коронавируса.