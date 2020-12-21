Лучшим российским диджитал-брендом по итогам Webby Awards стал RT

В мае документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица» завоевал награду по итогам зрительского голосования сразу в двух категориях — «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Объемная съемка» и «Новости». Также картина вышла в финал в категории «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Анимация».

Финалистом категории «Лучшее использование дополненной реальности» стала AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100. Его создали к 100-летию со дня расстрела семьи Романовых. В рамках этого проекта было обнародовано несколько тысяч снимков из архива царской семьи.