Лучшим российским диджитал-брендом по итогам Webby Awards стал RT
В уходящем году RT получил в общей сложности две высшие награды Webby Awards. По мнению The New York Times, это самая почетная премия в области интернета.
В мае документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица» завоевал награду по итогам зрительского голосования сразу в двух категориях — «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Объемная съемка» и «Новости». Также картина вышла в финал в категории «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Анимация».
Финалистом категории «Лучшее использование дополненной реальности» стала AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100. Его создали к 100-летию со дня расстрела семьи Романовых. В рамках этого проекта было обнародовано несколько тысяч снимков из архива царской семьи.