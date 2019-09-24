Правительство Подмосковья выделило порядка 370 миллионов рублей на поддержку аграриев. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, отбор по предоставлению денежной поддержки от правительства Подмосковья в этом году проходит требовательнее и жестче.

«Общая сумма грантовой поддержки нашим аграриям с начала года составляет 369,7 миллиона рублей. Эти деньги уложились в 53 гранта», — отметил Андрей Разин.

Он сообщил, что сумма грантов относительно прошлогодней выплаты будет увеличена, за весь 2018 год она составила 404 миллиона рублей.

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«На поддержку 25 начинающих фермеров выделены 59,5 миллиона рублей, на развитие семейных животноводческих ферм мы предоставили семь грантов на сумму 165,7 миллиона, а производители сыра получили три гранта на общую сумму 81 миллион рублей. Также 63,5 миллиона рублей передано на реализацию проектов «Агростартап», — рассказал Разин.

Министерство планирует проведение еще двух конкурсов по отбору на соискание грантов в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».

«Производителям сыра еще планируется вручить гранты на сумму порядка 20 миллионов, а на поддержку сельскохозяйственных кооперативов — 35 миллионов рублей», — подчеркнул министр.

Программа грантовой поддержки фермерства реализуется в Московской области уже шестой год.