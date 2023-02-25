25 февраля 2023, 03:45
Лучшим французским фильмом признан триллер «Таинственное убийство» Доминика Молля
Премию Cesar получил триллер «Таинственное убийство» режиссера Доминика Молля
Картина режиссера Доминика Молля «Таинственное убийство» получила главный приз национальной кинопремии Франции Cesar. Церемония состоялась в Париже, ее транслировал Canal+.
Молль также получил премию как лучший режиссер, а актер Боли Ланнерс получил приз за лучшую мужскую роль второго плана. По сюжету следователь Йохан расследует убийство молодой девушки Клары. Допросы подозреваемых сменяют друг друга, но не приближают правоохранителя к разгадке. Йохан сомневается в успехе этого расследования, но оно не дает ему покоя.
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Главные роли в картине сыграли Бастьен Буллон, Жюльен Фрисон, Лула Коттон-Фрапье, Пьер Латтен и другие артисты. В России «Таинственное убийство» вышло на экраны 22 декабря 2022 года.
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Доминик Молль известен такими работами как «Монах», «Магия зверя», «Лемминг». «Новости с планеты Марс».
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