Общество 25 февраля 2023, 03:45 Лучшим французским фильмом признан триллер «Таинственное убийство» Доминика Молля Премию Cesar получил триллер «Таинственное убийство» режиссера Доминика Молля YouTube

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Картина режиссера Доминика Молля «Таинственное убийство» получила главный приз национальной кинопремии Франции Cesar. Церемония состоялась в Париже, ее транслировал Canal+.

Молль также получил премию как лучший режиссер, а актер Боли Ланнерс получил приз за лучшую мужскую роль второго плана. По сюжету следователь Йохан расследует убийство молодой девушки Клары. Допросы подозреваемых сменяют друг друга, но не приближают правоохранителя к разгадке. Йохан сомневается в успехе этого расследования, но оно не дает ему покоя.

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Главные роли в картине сыграли Бастьен Буллон, Жюльен Фрисон, Лула Коттон-Фрапье, Пьер Латтен и другие артисты. В России «Таинственное убийство» вышло на экраны 22 декабря 2022 года.

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Доминик Молль известен такими работами как «Монах», «Магия зверя», «Лемминг». «Новости с планеты Марс».