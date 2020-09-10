Лучший жилой комплекс для инвестиций: в «Береговом» стоимость квадратного метра выросла на 87%

В престижном жилом квартале «Береговой» стоимость квадратного метра выросла на 87%. Дома расположены на берегу Москвы-реки в Западном административном округе. Новостройки находятся в историческом районе Филевский парк, отметила компания «Главстрой».

Потребительским трендом, связанным с недвижимостью высокого ценового сегмента, стало инвестирование в постройки, которые демонстрируют наивысшие показатели роста стоимости «квадрата» и обладают высокой ликвидностью.

Ликвидность складывается из таких факторов, как локация, развитая инфраструктура, планировка квартир, качественные натуральные материалы, авторская архитектура и дизайн. Такие проекты всегда востребованы на рынке и уверенно растут в цене.

Как показывают запросы, к числу проектов с высокой инвестиционной привлекательностью относится и ЖК «Береговой». Он демонстрирует один из самых высоких показателей роста стоимости квадратного метра в своем классе. За период строительства цена за квадратный метр здесь выросла на 87%.

Динамика стоимости важна не только покупателям-инвесторам, но и тем, кто приобрел недвижимость для себя. Более 80% из них следят за рыночной стоимостью и готовы рассматривать ее в качестве выгодных инвестиций.

Около 10% покупателей из числа купивших совершили повторную покупку — это свидетельствует о прямых инвестиционных вложениях в проект.

Расположение «Берегового»

Жилой комплекс «Береговой» находится в районе Филевский парк, который является одним из самых привлекательных для инвестиций в Москве.

Он входит в топ-10 среди 86 районов столицы по уровню доходности недвижимости. По аналитическим данным, цена построек здесь выше среднемосковского уровня на 17,7%. За год средняя стоимость квадратного метра в районе Филевский парк выросла примерно на 15%.

Помимо роста стоимости, «Береговой» обладает и другими показателями проекта с максимальной ликвидностью. Уникальная локация квартала позволяет совместить комфорт оживленной жизни в деловом центре города с простором, красивыми видами и приватностью загородного проживания.

Живописные виды и инфраструктура

Комплекс «Береговой» расположен на первой линии Москвы-реки — это открывает восхитительные виды на воду, прилегающие парки и башни «Москвы-Сити».

Архитектура и качество используемых материалов является визитной карточкой «Берегового». Он спроектирован с применением анодированного алюминия и клинкерного кирпича. Такая архитектура всегда в моде, и она будет актуальна в течение десятков лет, что и привлекает внимание покупателей.

Помимо жилых домов, доступна качественная и продуманная инфраструктура. Это шесть образовательных объектов, оздоровительный комплекс с бассейном, спортивные комплексы, активные первые этажи и не только.

В «Береговом» применен smart-подход при разработке планировок квартир, направленный на повышение функциональности жилых площадей. Предусмотрена широкая вариативность продуктовой линейки: секции — высотные и среднеэтажные, квартиры — до пяти комнат, планировки — традиционные и евро-формат.

В «Береговом» применен набирающий обороты тренд 2020 года — авторский дизайн квартир. В проекте доступны квартиры с индивидуальной отделкой и меблированной кухней от Studio 211.

Используются только натуральные материалы и качественная бытовая техника мировых брендов. Будет установлено точечное дизайнерское освещение, появится эргономичная сантехника. Квартира станет идеальным полотном для дальнейшего декора.