Лучший в мире. Фермеры из Королева получили «сырный Оскар»

Главная награда Word Cheese Awards-2019, которую еще называют «сырным Оскаром», досталась фермерам из Королева. Из шести с половиной тысяч участников со всего мира жюри отметило подмосковных сыроваров. Их твердый сыр «Пещерный» теперь официально лучший в мире. А как его готовят - могут увидеть все гости фермы.

Белая форма, фартук и пара перчаток — вот и весь сценический образ. Сырный спектакль исполняет исключительно женское трио. В главной роли — технолог, она же и хозяйка этой открытой кухни. На стене висит афиша сырных спектаклей, каждый день в программе новое шоу. Сами повара никакие, конечно, не актеры. Но с вниманием зрителей справляются.

Источник фото: телеканал «360»

По субботам за стеклом готовится самый лучший сыр в мире. Твердый под названием «Пещерный» произвел фурор на международном конкурсе в Италии. С фестиваля, который еще называют «сырным Оскаром», семья сыроваров Ковтун привезла золотую медаль. А секрет приготовления в том, что созревают головки в настоящей пещере.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковные сыровары выиграли золотые медали международных конкурсов во Франции и Италии Подробнее

«Прекрасные отзывы дают на наши сыры и говорят «ой, мы ели такое в горных районах Франции и Италии, где-то в Альпах высоко варят такие же сыры. Нам очень приятно», — сказала Эльвира Ковтун, владелица сыроварни, главный технолог.

Как только на родине узнали, что лучший в мире сыр родом из Королева, раскупили весь. Сейчас готовят «Пещерный» под заказ. Ближайшее поступление только в марте следующего года.

«У нас сайт весь обрушился. На него уже предзаказ на 200 головок. Мы уже приняли заказы. Наше производство не справляется. В принципе, мы ремесленная небольшая сыроварня. Мы, вообще, не ожидали, что будет такой успех, что у нас будут очереди», — сказала Эльвира Ковтун, владелица сыроварни, главный технолог.

Источник фото: телеканал «360»

Все хотят купить лучший в мире сыр, но продавцы вынуждены отказывать — в наличии того самого «Пещерного» нет.

«Все теперь сыры будут в марте 2020. Сейчас их нет в наличии. Без них все остальное берут. У нас нет такого продукта, который меньше берут. Раскупают все. Мы делаем бурату за стеклом, она всегда свежайшая, и спрос на нее большой всегда», — сказал Денис Ковтун, продавец.

Сыроварня эта семейная: кто-то готовит, кто-то руководит, за прилавком стоит сын владельцев. Фермеры Ковтун после триумфа вовсе не зазнались. Постоянным клиентам делают скидки, а сыры продают по той же цене. Повышать стоимость даже сыра-оскораносца не планируют — предзаказ все те же 1800 рублей за килограмм. А вот вводить новые сорта хотят — говорят, пока были на конкурсах, успели подсмотреть у европейцев их секреты.

Источник фото: телеканал «360»

«Подслушивали, записывали, снимали все на телефон. Побывали на нескольких сыроварнях во Франции, супруга объездила всю Италию, у них все открыто это, они все показывают», — сказал Вячеслав Ковтун, владелец сыроварни.

Так что теперь сыровары из Королева настроились на дальнейшее покорение мира. Правда, чем именно — пока держат в секрете.