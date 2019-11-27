Лучший сварщик России поддержал идею Шнурова снять фильм про сварщика, который станет Илоном Маском

Безденежных признался, что тоже так думал, пока сам не пришел в профессию в начале 90-х. По его мнению, о сварщиках надо снимать социальную рекламу, дабы донести, что это профессия востребована, и туда идут не одни лишь выпускники училищ.

«Я доволен своей профессией. Все, что могу и умею — все благодаря ей», — признался мужчина.

Ему понравилась идея музыканта снять фильм не про космонавта и хоккеиста, а про сварщика, «который станет Илоном Маском».