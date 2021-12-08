«Лучший кондуктор Петербурга» после увольнения вновь устроился на работу

«Лучший кондуктор Петербурга» Виктор Лукьянов, который стал знаменитым из-за документального фильма о нем, вновь устроился на работу в экскурсионный автобус после своего увольнения из транспортной отрасли.

По данным издания «Бумага», он будет занимать должность стюарда.

«Сказали: „Виктор Петрович, чего это вы там бедствуете-то? Вам собаку нечем кормить? Идите к нам, побеседуем“. А мне много-то не надо — пусть молодежь, студенты работают, им на женитьбу надо. Я себе взял две смены — и хватит с меня», — рассказал Лукьянов.

Он также отметил, что коллектив хорошо принял его возвращение.

Недавно исполнилось полгода псу мужчины Рексу. К этой дате питомцу купили новый костюм и ботинки.

Прозвище «лучшего кондуктора Петербурга» Виктор Лукьянов получил несколько лет назад. В период проведения Олимпиады в Сочи Лукьянов превратил троллейбус в «олимпийский», он объявлял пассажирам сводки о победах сборной России. На Новый год кондуктор наряжался Дедом Морозом и дарил конфеты уступающим места женщинам и пенсионерам пассажирам.