Лучший казачий кадетский корпус наградили в Бородине

Сегодня в Бородине прошло награждали кадетов — победителей и призеров юбилейного, 10-го смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». Первое место занял Новороссийский казачий кадетский корпус.

После заочного отбора 10 лучших команд сегодня на территории музея-заповедника «Бородинское поле» состязались в очном туре. Кадеты продемонстрировали знания по истории казачества, событиям Великой Отечественной, прошли различные испытания и увидели реконструкцию событий войны 1812 года.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Закончился конкурс торжественной церемонией. Победителей наградили почетными дипломами и денежными призами. Всего в смотре приняли участие 60 кадетов. Конкурс проводится ежегодно министерством просвещения совместно с советом при президенте России по делам казачества.