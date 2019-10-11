  • Лучший казачий кадетский корпус наградили в Бородине

    11 октября 2019, 23:02

    Анастасия Максимовских

    Сегодня в Бородине прошло награждали кадетов — победителей и призеров юбилейного, 10-го смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». Первое место занял Новороссийский казачий кадетский корпус.
    Лучший казачий кадетский корпус наградили в Бородине

    После заочного отбора 10 лучших команд сегодня на территории музея-заповедника «Бородинское поле» состязались в очном туре. Кадеты продемонстрировали знания по истории казачества, событиям Великой Отечественной, прошли различные испытания и увидели реконструкцию событий войны 1812 года.

    Лучший казачий кадетский корпус наградили в Бородине | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»
    Лучший казачий кадетский корпус наградили в Бородине | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Закончился конкурс торжественной церемонией. Победителей наградили почетными дипломами и денежными призами. Всего в смотре приняли участие 60 кадетов. Конкурс проводится ежегодно министерством просвещения совместно с советом при президенте России по делам казачества.