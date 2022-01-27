Лучший дворник Красноярска Жураев рассказал, зачем чистит машины от снега

Бойиржон Жураев в 2021 году стал лучшим дворником Красноярска. Также он прославился тем, что очищает от снега чужие машины. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он рассказал, что просто делает свою работу, и люди благодарны ему за очищенные от снега автомобили.

«Жильцы угощают конфетами, шоколадками. Кто-то поблагодарит, помашет руками», — поделился Жураев.

Он уточнил, что чистит чужие машины, потому что ему самому так проще работать. Не приходится убирать двор во второй раз, после того, как люди сметают снег сами.

Работодатели дворника отметили, что он очень хороший сотрудник и не менее хороший человек.

«Он очень позитивный и добрый. Его любят и ценят жители», — рассказали в управляющей компании.