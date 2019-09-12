Лучший двор выбрали в Балашихе. Чем победители удивили жюри?

В Балашихе подвели итоги ежегодного конкурса «Мой двор — моя гордость». Призы вручили десяти победителям в разных номинациях. Победителем стал двор с необычной клумбой в виде эмблемы «Спартака», элитными дубами, выращенными из желудей с Поклонной горы.

Источник фото: телеканал «360»

Создавали клумбу местные жители сами. Председатель ТСН Владимир Визе говорит, что высаживали гортензии и розы на клумбе его супруга с подругой. Камнями с ними поделились на соседней стройке, а к самой идеи подтолкнул восьмилетний внук.

«Когда начали это делать, он прибежал и говорит: «Бабушка, дедушка, вы что, где?». А он болеет за «Спартак» вместе с сыном. «Вы что, делайте эмблему «Спартак». Ну, и, конечно, мы с бабушкой поддержали эту идею сразу», — рассказал Владимир Визе, председатель правления ТСН.

А на Заречной у домов 43 и 44 цветет весь двор. Преображать вид за окнами тут начали шесть лет назад. Сначала втроем, потом подключились другие жители. Высадили 30 саженцев каштана и пять желудей элитного сорта дуба с Поклонной горы. Еще голубую ель и серебристый клен.

В 2016 году труды жителей оценили. Они победили в городском конкурсе «Мой двор — моя гордость». В этом году их двор снова признали лучшим уже в другой номинации.

Источник фото: телеканал «360»

Заявки на конкурс подали жители из 86 дворов. Всего наградили 10 человек в разных номинациях. В администрации считают, поощрять тех, кто своими руками наводит порядок и красоту — важно. Несмотря на то, что каждый год за счет муниципального и областного бюджетов благоустраивают около полусотни дворов.

«У нас жители, управляющие компании, ТОСы не только ставят перед нами задачу благоустройства того или иного двора или той или иной территории, они действительно включаются в процесс и получаются такие интересные и дворы и инициативы, как этот конкурс», — отметил Сергей Юров, глава г. о. Балашиха.

Победителям вручили дипломы, цветы в горшках и другие подарки. Но жители на Заречной говорят, к победе не стремились. Все делали для себя и своих детей.

Источник фото: телеканал «360»

«Подрастающее поколение видит, как это красиво, он никогда не бросит бумажку, не набедокурит, потому что он видит, что это родители и дед с бабкой делали для него», — сказал Валерий Виноградов, житель дома № 44 по ул. Заречная.

За свой счет, для контейнеров под раздельный сбор мусора построили деревянный навес. Рядом березовая и дубовая аллеи. За порядком тут следят постоянно, а генеральную уборку наводят в субботники. Благодаря общему энтузиазму теперь это не просто благоустроенный двор, а место отдыха.

Летом на ней будут играть в футбол. Ну, а если завершить работы успеют к холодам, то зимой зальют на этом месте каток.