Общество 22 февраля 2023, 16:34 Лучший архитектурный проект выберут в Москве

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В Москве из 162 проектов выберут лучший, который удостоится архитектурной премии столицы. Об этом сообщила «Москва.ру».

Жюри выберет лучших среди претендентов. Более 40% всех заявок — это соцобъекты. Например, проекты школ, поликлиник, учебных корпусов и других.

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Также на премию претендуют и другие объекты. Это коммерческие и жилые помещения, которые хотят построить в рамках программы реновации.

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