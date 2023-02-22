22 февраля 2023, 16:34
Лучший архитектурный проект выберут в Москве
В Москве из 162 проектов выберут лучший, который удостоится архитектурной премии столицы. Об этом сообщила «Москва.ру».
Жюри выберет лучших среди претендентов. Более 40% всех заявок — это соцобъекты. Например, проекты школ, поликлиник, учебных корпусов и других.
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Также на премию претендуют и другие объекты. Это коммерческие и жилые помещения, которые хотят построить в рамках программы реновации.
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Строительство
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