16 января 2024, 16:55
Лучших волонтеров наградили в Москве
Сергунина наградила столичных добровольцев знаками отличия «Волонтер Москвы»
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина наградила столичных добровольцев знаками отличия столичного правительства «Волонтер Москвы». Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Поздравляю вас с заслуженной наградой города Москвы — знаком отличия „Волонтер Москвы“. Мы отмечаем этой наградой 30 наиболее отличившихся волонтеров Москвы», — заявила Сергунина на церемонии в Белом зале столичной мэрии.
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По ее словам, в рядах московских добровольцев уже числится более 1,2 миллиона человек. Этих людей разного возраста и профессий объединило желание помогать людям и делать их счастливыми.
Награду «Волонтер Москвы» учредили в 2022 году. Ею вручают самым активным добровольцам, выбранным экспертным советом. Особый знак отличия уже получили 30 жителей столицы.
Ранее проект «Москва помогает» стал лауреатом международной премии «Мы вместе».
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