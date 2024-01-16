Общество 16 января 2024, 16:55 Лучших волонтеров наградили в Москве Сергунина наградила столичных добровольцев знаками отличия «Волонтер Москвы» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина наградила столичных добровольцев знаками отличия столичного правительства «Волонтер Москвы». Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Поздравляю вас с заслуженной наградой города Москвы — знаком отличия „Волонтер Москвы“. Мы отмечаем этой наградой 30 наиболее отличившихся волонтеров Москвы», — заявила Сергунина на церемонии в Белом зале столичной мэрии.

Реклама

По ее словам, в рядах московских добровольцев уже числится более 1,2 миллиона человек. Этих людей разного возраста и профессий объединило желание помогать людям и делать их счастливыми.

Награду «Волонтер Москвы» учредили в 2022 году. Ею вручают самым активным добровольцам, выбранным экспертным советом. Особый знак отличия уже получили 30 жителей столицы.

Ранее проект «Москва помогает» стал лауреатом международной премии «Мы вместе».