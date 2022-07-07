Лучших волонтеров ЯНАО наградят медалями

Волонтеры ЯНАО, которые в течение как минимум трех лет вносили вклад в развитие добровольческого движения в регионе, будут награждены медалью «За вклад в развитие добровольчества на Ямале». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Кроме того, вместе с наградой каждому волонтеру будет выплачено по 50 тысяч рублей.

По словам руководителя фракции партии «Единая Россия» Виктора Казарина, всего во время заседаний окружного парламента было рассмотрено 14 инициатив от депутатов-единороссов.

Главный упор был сделан на совершенствование регионального законодательства с целью сохранения экономического развития Ямала, а также роста качества жизни населения.