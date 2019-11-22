Лучших военных юристов наградили в Москве

В Москве наградили специалистов юридической службы Вооруженных сил Российской Федерации. Ежегодный форум специалистов собрал 250 работников со всей страны. Медали и грамоты вручил заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

В конгресс-центре «Патриот» собрались лучшие военные юристы. Медали и грамоты вручил заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

«Деятельность Министерства обороны кто-то судит по телевизору, кто-то видит, какие-то новости читает, но сами военнослужащие, о том какие нравы у нас царят в ведомстве, на что мы ориентируемся, какие ценности для нас стоят, — судят по работе тех, кто вот непосредственно с военнослужащими обращается», — отметил Цаликов.

Источник фото: Ольга Балашова

Более 20 новых видов техники покажут на параде 9 мая Подробнее

Военные юристы защищают права военнослужащих. За год им удалось упростить порядок получения жилья и прописать правила компенсации аренды. Общий оклад военнослужащих увеличится на 4,3%. Но самый главный показатель — уровень доверия населения. Согласно статистике 90% россиян одобряют действия российской армии.