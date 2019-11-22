Лучших военных юристов наградили в Москве
В конгресс-центре «Патриот» собрались лучшие военные юристы. Медали и грамоты вручил заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.
«Деятельность Министерства обороны кто-то судит по телевизору, кто-то видит, какие-то новости читает, но сами военнослужащие, о том какие нравы у нас царят в ведомстве, на что мы ориентируемся, какие ценности для нас стоят, — судят по работе тех, кто вот непосредственно с военнослужащими обращается», — отметил Цаликов.
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Военные юристы защищают права военнослужащих. За год им удалось упростить порядок получения жилья и прописать правила компенсации аренды. Общий оклад военнослужащих увеличится на 4,3%. Но самый главный показатель — уровень доверия населения. Согласно статистике 90% россиян одобряют действия российской армии.