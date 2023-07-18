Общество 18 июля 2023, 10:14 Лучших участников проекта «Stand Up лига» определили в Москве Эд Дородний и Андрей Хорев победили в седьмом сезоне проекта «Stand Up лига» в Москве Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

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В Москве прошел финал седьмого сезона проекта «Stand Up лига». На сцене столичного продюсерского центра выступили лучшие участники. Двое из них, Эд Дородний и Андрей Хорев, стали победителями конкурса. Об этом сообщила руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

«Финал получился интригующим и немного драматичным. Каждый участник был достоин победы. Члены жюри выбрали лучших из лучших. Уверены, что имена этих стендап-комиков мы еще не раз услышим в будущем, и уже гордимся, что дали им возможность заявить о себе», — сказала она.

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На сцене для 450 зрителей выступили девять комиков с авторскими материалами. Победители получили возможность снять свои монологи с дальнейшим продюсированием и продвижением.

Призовой фонд разделили между собой двое участников: Эд Дородний и Андрей Хорев. Кроме этого, сертификаты вручили еще четырем комикам: Максиму Баранову, Ульяне Красильниковой, Замрату Вартанянцу и Магомеду Джамбуеву.

Все участники получили возможность дальнейшего развития на открытых микрофонах и других мероприятиях. Подробности финала — в Telegram-канале и соцсети «ВКонтакте».

Ранее москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе видеороликов.