Лучших сварщиков назвали в Петербурге

Победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик 2021» определили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Строительный Петербург».

По традиции лучшие мастера сварочного дела получили подарки во Дворце труда. Участники конкурса отвечали на вопросы теоретической части и выполняли практическое задание.

«Я уверен, что наше жюри приняло самое ответственное решение, выбирая победителей в этом конкурсе», — заявил генеральный директор СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.

Победитель конкурса «Лучший сварщик 2021» Михаил Левченков имеет VI разряд, работает в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с 2017 года, сообщил «Питер ТВ».

Участник Виталий Гордиенко получил большой опыт, он считает важным всегда демонстрировать свои умения.

«Хороших сварщиков мало, на конкурсе сильнейшие собрались», — заявил он.

По мнению победителя Умарбека Музаффарова, сварка — привлекательное направление для молодежи. Сначала они могут поработать по профессии, а потом получить должность технолога по сварке или инженера.

Победители поедут в Москву представлять Санкт-Петербург на федеральном этапе конкурса «Строймастер».