Лучших специалистов по охране труда наградили в Москве. На работе мы почти не видим этих людей, но они делают очень важное дело: следят за нашей с вами безопасностью. Олимпиаду среди них проводила компания «Актион 360» при поддержке Минтруда и Роструда.

«Это достаточно ответственная, серьезная работа, без которой не обходится ни одно предприятие, будь то офисная работа или производство. Везде есть цель сохранить жизнь и здоровье работника. <…> Я с большим удовольствием приглашаю всех участников действующей олимпиады, настоящей к новым участиям, к новым свершениям, к новым подвигам. Надеюсь, нас станет больше», — сказал на церемонии директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Георгий Молебнов.

Церемония награждения проходила в дистанционном формате. Но обладатели главных наград все-таки приехали. Вячеславу Панчину, например, пришлось подниматься на сцену дважды. Он лучший сотрудник ЦФО и всей страны.

«Мы стоим на страже здоровья наших работников, и в этом году в связи с пандемией много работы было по защите здоровья людей, обеспечения их СИЗ: масками, санитайзерами. Это был большой блок работы и вызов для всех служб всех регионов», — сказал Вячеслав Панчин.

Именно на плечи сотрудников по охране труда легла работа по недопущению распространения коронавируса в организациях. И работа эта командная, потому организаторы ввели новую номинацию — для отделов.

«В этом году мы непосредственно оценивали подход к управлению знаниями персонала, насколько руководитель смог слаженно организовать обучение, насколько сотрудники активно учились», — отметила директор по развитию платформы «Актион 360» Екатерина Ремизова.

Оценивали участников по нескольким темам. Среди них оценка профрисков, обеспечение СИЗ, работа с персоналом, отметила руководитель «Актион Охрана труда» Анна Голубева.

Регистрация на Олимпиаду-2021 для специалистов по охране труда уже начинается.