Лучших специалистов по охране труда наградили в Москве

Итоги третьей Всероссийской олимпиады для специалистов по охране труда подвели в Москве. Из 12 тысяч участников выбрали восемь победителей. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.

«На самом деле у олимпиады сразу две цели. Первая — это, конечно же, очень важно для специалистов по охране труда, потому что они могут проявить себя, показать свои возможности, свои качества. И вторая, не менее важная — поднять престиж специалистов по охране труда, потому что, к сожалению, не так много внимания уделяется специалистам, как они этого заслуживают», — сказал председатель экспертной комиссии олимпиады Игорь Иванников.

Источник фото: телеканал «360»

Глобальная важность в том, что именно специалисты по охране труда как раз и заботятся о том, чтобы все работники были здоровы и живы Игорь Иванников председатель экспертной комиссии олимпиады.

В ходе олимпиады участникам нужно было пройти тестирование, решить кейсы и рассказать о своем опыте. Из 12 тысяч участников победителями стали только восемь человек.

Источник фото: телеканал «360»

«Сколько уже идет олимпиада по охране труда, меня каждый раз восхищает именно та вовлеченность, с которой участники — специалисты по охране труда всякий раз вкладываются в этот конкурс», — отметил председатель экспертной комиссии Игорь Иванников.

Источник фото: телеканал «360»

Лучшим специалистом в ЦФО и во всей России стала Ирина Рощупкина из Старого Оскола. Ирина работает на металлургическом комбинате. В олимпиаде принимала участие еще в 2020-м. В прошлом году заняла седьмое место, но поняла — этого недостаточно.

«Хочется постоянно проверять себя, доказывать, что ты — компетентный специалист. Как раз таки олимпиада и позволяет это сделать, поскольку люди побеждают, у которых колоссальный опыт работы. Были сомнения, но руководитель уговорил — сказал, что нужно пробовать. Приятно получить одобрение в профессиональной деятельности среди специалистов своего дела. Значит, я делаю все не зря», — поделилась лучший специалист по охране труда в России и ЦФО Ирина Рощупкина.

Источник фото: телеканал «360»

Имена победителей вносят в специальный реестр. Ознакомиться с их достижениями может любой потенциальный работодатель. А те, кто хочет попробовать свои силы, могут поучаствовать в следующей олимпиаде — регистрация уже началась.