Лучших сотрудников распределительного центра наградили в Балашихе

В Балашихе наградили лучших работников федерального распределительного центра «Спортмастер-Логистик».

Благодарственные письма, подписанные главой горокруга, сотрудники предприятия получили за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня города. Их вручила заместитель главы муниципалитета Анна Божухина.

«Внешне предприятие кажется незаметным и совсем маленьким. На самом же деле, здесь трудятся две тысячи сотрудников — это огромный коллектив. Для нас очень важно, что большинство из них живут и работают в Балашихе. Сегодня благодарственными письмами главы городского округа Сергея Юрова мы наградили девятерых сотрудников компании», — отметила Анна Божухина.

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По ее словам, в будущем планируется расширение территории предприятия и создание дополнительных рабочих мест. На новых складских площадках смогут трудоустроиться около 300 человек.

Также благодарственные письма вручили руководству предприятия. Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав выразила компании благодарность за помощь и поддержку в проведении акции «Собери ребенка в школу».

Площадь федерального распределительного центра «Спортмастер-Логистик» составляет 24 гектара. Ежегодно там перерабатывается до 200 миллионов единиц товара. На базе предприятия внедрены передовые IT-системы управления складом, механизированная система отборки товара, конвейерные линии. Численность сотрудников составляет более 1800 человек.