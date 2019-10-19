Лучших соседей Подмосковья выбрали на фестивале «Наш двор» в Раменском

Самых активных жителей Подмосковья наградили в Раменском во Дворце спорта «Борисоглебский». Там подвели итоги конкурса «Наш двор». Лучшие команды соседей получили денежные призы на развитие своего двора.

Источник фото: телеканал «360»

Мероприятие прошло весело и с концертом. Каждая команда показывала что-то свое.

Так, Жители Химок показали номер в борцовских перчатках. Говорят, в боевой готовности они всегда, но с кулаками выходят не на соседей.

Источник фото: телеканал «360»

Команда соседей экодвора из Одинцова отходы разделяют, сдают на переработку и других призывают очистить дворы от мусора. Это они делают, запевая веселую песню.

Среди активных жителей Подмосковья не только молодежь, но и пенсионеры. Причем они молодым еще фору дадут.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль среди жителей подмосковных многоэтажек проходит не в первый раз. Для участия нужно было объединиться и рассказать о своем дворе. На кону — деньги.

В финал конкурса соседей вышли семь команд. Оценивало выступления соседей — жюри. Среди судей — Игорь Коханый, депутат Московской областной Думы и главная по многоквартирным домам в Подмосковье — Юлия Белехова.

Источник фото: телеканал «360»

От 10 до 100 тысяч рублей на двор получили самые активные. Общий призовой фонд конкурса составил 500 тысяч рублей.

Ну, а чтобы тоже заработать вместе со своими соседями, нужно объединиться, провести во дворе праздники и отправить заявку на конкурс в следующем году.