Лучших служебных кошек выбрали в России. Победила библиотечная Муся

Кошка Муся из иностранного отдела библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге взяла премию «Котокультурная столица», которую учредило одно из российских котокафе.

«Абсолютный лидер открытого голосования, лучшая служебная кошка России — Муся (ЦГПБ имени Маяковского, Санкт-Петербург). Лидер городского голосования, лучший служебный кот Петербурга — Матрос Васильевич („Северные верфи“, Санкт-Петербург)», — говорится в сообщении паблика котокафе во «ВКонтакте».

В номинации «Мяузейный кот» победил Пас из Музея истории и культуры в Республике Коми. Гран-при среди театральных котов взял Федор из Театра дождей в Санкт-Петербурге. Лучшим замковым котом выбрали Филимона из Выборгского замка.

Победительницу конкурса Мусю сотрудники библиотеки нашли в 2007 году у входа в здание. Беременному животному кто-то перебил лапы. Ее выходили и оставили. Как рассказала изданию «Метро» специалист центра по связям с общественностью библиотеки Екатерина Молчанова, на улицу Муся не ходит, так как у нее сохранились плохие воспоминания.

«Круглосуточно находится в залах с книгами, любит, когда ее гладят. Не пропускает лекции. Одну из них даже сорвала: забралась на стол, за которым сидел лектор, и переключила все внимание на себя», — добавила Молчанова.

Два года назад пользователи Twitter выбирали самого милого хвостатого питомца, но так и не смогли — все коты были вне конкуренции.